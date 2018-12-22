برشلونة يتغلب على سيلتا فيغو ويحتفظ بصدارة الدوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين مقابل لاشئ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الاول عبر النجم الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 10 من خلال تسديدة أمام مرمى الضيوف وذلك بعد متابعة كرة قادمة من حارس المرمى، ليسجل هدفه العاشر رفقة الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وقبل نهاية الشوط الاول نجح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45 من خلال إنفراد صريح ليضع الكرة داخل المرمى.

بهذه النتيجة احتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف أتلتيكو مدريد، بينما توقف سيلتا فيغو في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

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