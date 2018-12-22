إنييستا يبدي رغبته بالتوجه لعالم التدريب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبدى أندريس إنييستا نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني سابقاً وفيسيل كوبي الياباني حالياً، رغبة قوية في تولي تدريب فريقه الكتالوني في المستقبل، ليكون الثاني بعد زميله السابق تشافي هيرنانديز، الذي يعلن اتجاهه إلى عالم التدريب.

ويُعد إنييستا ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ العملاق الكتالوني، خلف زميله السابق في خط الوسط، تشافي هيرنانديز. وقال إنييستا في حوار أجرته معه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أعرف ماذا يخفي المستقبل لي، أرغب في تدريب برشلونة، عندما أترك كرة القدم، سوف أفكر في الأمر".

وبسؤاله عن إمكانية وجود منافسة مع ميسي وتشافي وبوسكيتس لتدريب البارسا، أوضح "الرسام"، قائلاً: "أعتقد أن ذلك لن يحدث، يجب على الجميع اختيار الوقت المناسب ليصبحوا فيه مدربين، أريد أن أعود لأنقل كل ما تعلمته لهذا النادي".

أما عن حظوظ برشلونة في المنافسة على البطولات، فقال إنييستا: إن "البارسا يلعب للفوز بكل شيء، في الداخل يجب أن يظل الفريق متماسكاً"، لافتاً إلى أن "التفكير في الفوز بدوري أبطال أوروبا موجود بالفعل، ولكن يجب استمرار تحسن اللاعبين الجدد".

واستطرد موضحاً: "يجب أن يكون النادي واضحاً بشأن قاعدته في استقدام اللاعبين، لأن هناك العديد من اللاعبين الذين يتدربون وبإمكانهم اللعب للفريق الأول. في مرات عديدة لعبنا دون دفع أموال كثيرة لضم لاعبين جدد، المال يساعد، ولكنه لا يصنع الأبطال".

وعن تجربته الحالية مع فيسيل كوبي، أشار إنييستا إلى أن "الكرة اليابانية أصابتني بالدهشة؛ نظراً إلى جودتها. لقد واجهت منافسين يجبرونك على تقديم أقصى ما لديك، وهم يركضون طيلة الوقت ويتحركون ويمررون الكرة بسرعة".

يشار إلى أن إنييستا أمضى مسيرته بالكامل في صفوف برشلونة، حيث حقق معه 32 لقباً متنوعاً؛ بواقع 9 ألقاب في الدوري الإسباني، و6 ألقاب بمسابقة كأس الملك، و7 في كأس السوبر الإسباني، و4 بدوري أبطال أوروبا، و3 في السوبر الأوروبي، ومثلها بكأس العالم للأندية.

ولم تتوقف إنجازات إنييستا في برشلونة؛ بل وصل صداها إلى المنتخب الإسباني، الذي فاز معه بكأس أمم أوروبا في مناسبتين عامي 2008 و2012، وكان لـ"الرسام" الفضل الكبير في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم الوحيدة في تاريخه، بعدما سجَّل هدف فوز "لافوريا لاروخا" على هولندا في نهائي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.

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