أوباميانج أكثر لاعب يسجل لآرسنال في الدوري الإنجليزي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سجل الغابوني بيير أوبام يانج، هدفين لآرسنال، في مرمى بيرنلي، السبت، ليرفع رصيده إلى 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ووصل أوبام يانج إلى 22 هدفًا في البريميرليج خلال 31 مباراة خاضها مع آرسنال منذ انضمامه في يناير الماضي ليصبح أكثر لاعب سجل مع آرسنال أهدافًا في أول 31 مباراة له في الدوري.

وبهذا الانجاز يتفوق النجم الجابوني بـ 5 أهداف على الفرنسي تييري هنري صاحب المركز الثاني بـ17 هدفًا.

وكان آرسنال تغلب على بيرنلي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ18 من البريميرليج.

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