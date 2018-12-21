قائمة السعودية للاعبين المشاركين في كأس آسيا 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( المنتخب السعودي)

أعلن المنتخب السعودي، قائمة فريقه التي ستدخل المرحلة الرابعة من الإعداد لكأس آسيا الإمارات 2019، والذي ينطلق في يناير المقبل.

وسيخوض المنتخب السعودي خلال المرحلة الرابعة والأخيرة مباراة ودية وحيدة أمام المنتخب الكوري الجنوبي، والتي ستُقام يوم 31 ديسمبر المقبل على ملعب نادي بني ياس الإماراتي.

تشكلية المنتخب جاءت على النحو التالي

حراسة المرمى : محمد العويس، وليد عبدالله، ومحمد اليامي.

خط الدفاع : حمدان الشمراني - ياسر الشهراني - محمد البريك - عمر هوساوي - محمد آل فتيل – عبدالاله العمري- علي آل بليهي.

خط الوسط : عبدالله عطيف – عبدالله الخيبري - أيمن الخليف - حسين المقهوي - سلمان الفرج - يحيى الشهري - هتان باهبري - عبدالعزيز البيشي - عبدالرحمن غريب - تركي العمار – إبراهيم غالب.

خط الهجوم : فهد المولد – محمد الصيعري.

يذكر أن السعودية تستهل مشوارها في البطولة الآسيوية بمواجهة كوريا الشمالية في 8 من يناير المقبل، تليها ملاقاة لبنان في 12 من الشهر نفسه، ثم قطر في 17 من الشهر ذاته.

مصدر الصور : حساب المنتخب السعودي على تويتر

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