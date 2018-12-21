برشلونة يعلن التعاقد مع الكولومبي موريو على سبيل الإعارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عزز نادي برشلونة الإسباني صفوفه بضم المدافع الدولي الكولومبي، جيسون موريو، من مواطنه فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بحسب ما أعلن الناديان، الخميس.

ويأتي التعاقد مع الكولومبي، البالغ 26 عاما، بعدما عانى دفاع برشلونة في المباريات التي خاضها هذا الموسم حيث تلقى 19 هدفا في 11 مباراة، قبل أن يحافظ بعدها على نظافة شباكه لثلاث مباريات متتالية.

ويفتقد النادي الكاتالوني الذي استعاد صدارة الدوري من إشبيلية، قلبي دفاعه الفرنسي صامويل أومتيتي والبلجيكي توماس فيرمايلن للإصابة.

وذكر برشلونة أنه يملك خيار التعاقد نهائيا مع موريو في يونيو المقبل مقابل 25 مليون يورو "28,7 مليون دولار"، في وقت أشارت الصحف المحلية إلى أن مدرب النادي الكتالوني، إرنستو فالفيردي، تقدم بطلب خاص من الإدارة من أجل ضم المدافع الكولومبي، على الرغم من أن الأخير لم يشارك سوى في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.

وانضم موريو الذي خاض 27 مباراة دولية مع المنتخب الكولومبي، إلى فالنسيا الموسم الماضي معارا لفترة عامين مع بند إجباري لشرائه من إنتر ميلان الإيطالي.



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