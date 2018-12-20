2018 عام ابتسمت فيه الكرة لمودريتش وأغرقته بالجوائز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

يمكن وصف عام 2018 الكروي بعام الكرواتي لوكا مودريتش، حيث استطاع تحقيق معظم الجوائز الفردية كاسرا احتكار النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للجوائز طيلة عقد كامل.

البطل القومي في بلاده اختير أفضل لاعب لعام 2018 متفوقا على أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي ولاعبي المنتخب الفرنسي المتوج بطلا للعالم، بعدما ساهم في قيادة المنتخب الكرواتي إلى نهائي مونديال روسيا 2018 للمرة الأولى في تاريخه.

وختم مودريتش بأدائه في المونديال موسما ساهم فيه أيضا بتتويج فريقه الملكي بلقبه الثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بعد تسلمه الكرة الذهبية: "مفتاح النجاح؟ من الصعب تحديد ذلك، العمل، المثابرة في الأوقات الصعبة. أحب دائما أن أردد هذه العبارة "الأفضل ليس سهلا".

وتابع اللاعب: "كلنا كأطفال نحلم. حلمي كان اللعب مع فريق كبير والفوز بألقاب مهمة ، الكرة الذهبية كانت أكثر من حلم طفولة بالنسبة إلي، ورفع هذه الجائزة هو فعلا مدعاة فخر وشرف بالنسبة إلي".

وتسلم مودريتش، المعروف بخجله وصوته الخافت، الجائزة في حفل زاخر بالنجوم في باريس، في تناقض صارخ مع بدايته المتواضعة في منزل استحال بقايا مخلعة بعدما التهمت النيران جزءا كبيرا منه، في قرية مودريتشي التي دُمرت خلال حرب الاستقلال.

موديرتيش أثبت نفسه بأدائه العالي هذا العام مع منتخب بلاده كرواتيا ومع ناديه ريال مدريد فاستحق العديد من الألقاب

وكان لوكا أول لاعب كرواتي في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وأول لاعب يكسر هيمنة ميسي و رونالدو على الجائزة منذ فرانك ريبيري موسم 2012 - 2013

ولعب موسماً استثنائيًا في دوري الأبطال كما قاد كرواتيا لنهائي كأس العالم وهذه الألقاب التي نالها هذا العام

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