بسبب ماركة الحذاء.. غرامة بمليون يورو على لاعب وسط برشلونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فرضت محكمة هولندية غرامة مالية وقدرها مليون يورو، على لاعب وسط برشلونة البرازيلي رافينيا ألكانتارا (25 عاماً)، لمخالفته عقد الرعاية مع شركة "أداديس" الراعية له، وارتدائه حذاء يحمل علامة تجارية منافسة. وألزمت المحكمة الكانتارا بالالتزام بالعقد، رغم أن فريق الدفاع عنه أكد أن "الشركة أخفت بند تمديد التعاقد، وكان يجب أن تجعله أكثر وضوحاً للاعب بإضافة 5 سنوات جديدة في عقد الرعاية".

وفي السياق، أكّد محامي الاكنتارا أنّ "الأخير يريد فسخ العقد بداعي أنّ الشركة لم تقدم الدعم الكافي للاعب خلال تعرضه لإصابتين خطيرتين في عامي 2015 و2017".

وكانت "أديداس" أقامت دعوى ضد ألكانتارا بعدما ارتدى أحذية "ميزونو" في يوليو/تموز، ورفض تمديد الشركة الألمانية من طرف واحد لعقد الرعاية الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي. ومنذ العام 2011، يحصل اللاعب البرازيلي على مبالغ مقابل ارتداء أحذية وملابس أديداس. وحالياً، يتغيب ألكانتارا عن الملاعب لمدة 6 أشهر بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي في الركبة اليسرى، إثر تعرضه لإصابة خلال لقاء أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني.

مصدر الصورة: Elsport

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