نزالٌ مثير بين عملاقي الملاكمة.. المنافسة تنتهي بالتعادل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حافظ الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر على لقب الوزن الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي، وذلك بعد تعادله مع البريطاني تايسون فيوري، في نزالٍ جمعهما، اليوم الأحد، في لوس أنجلوس الأمريكية.

وشهد النزال أجواءً مثيرة وحماسية، حيثُ أسقط وايلدر، صاحب اللكمات القوية منافسه مرّتين. إلاّ أن البريطاني وايلدر تمكّن من السيطرة على خصمه في معظم فترات النزال، مستغلاً تحركات القدم الذكية والدفاع المستميت.

ولم يخسر وايلدر أو فيوري من قبل. فالأول حقق 40 انتصاراً من بينها 39 بالضربة القاضية. أمّا فيوري، فحقق 27 فوزاً، لا سيما وأنّه عاد إلى المنافسات في حزيران/يونيو الماضي، بعد إيقاف استمرّ أكثر من عامين بسبب المنشطات.

مصدر الصور: JOE.co.uk

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