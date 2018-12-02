مودريتش هو الفائز بالكرة الذهبية حسب التسريبات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعادت ركلة الجزاء التي سجلها كريستيانو رونالدو في شباك فيورنتينا الإيطالي، حالة الشجن لدى المدير الفني لفريق "السيدة العجوز" ماسيمليانو أليغري.

فقد ذكّره بهدف رونالدو في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما سجل لفريقه السابق ريال مدريد الإسباني في شباك اليوفي، مما تسببت بخروج يوفنتوس من المسابقة

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "رونالدو يسدد ركلات الجزاء. بعد أن سجل ضدنا في الدقيقة 93 بتسديدة سرعتها 139 كيلومترا في الساعة، هل من المفترض أن أوكل المهمة لشخص آخر؟".

وتابع: "عليه فعل شيء ما حتى نسامحه. عليه أن يسدد ركلات الجزاء ويسجل دائما".

ويحمل هدف رونالدو (33 عاما) الرقم 11 مع يوفنتوس في 18 مباراة بكل البطولات، ليثبت أنه صفقة رابحة بكل المقاييس لبطل إيطاليا.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس، الذي فقد نقطتين فحسب في أول 14 مباراة، إلى 40 نقطة، متقدما بفارق 11 نقطة على نابولي صاحب المركز الثاني.

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نشر موقع "سكاي إيطاليا" اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، والتي ستمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم المنصرم مساء الأثنين.

ورغم أن الإعلان الرسمي للفائز بالجائزة سيعلن خلال حفل ضخم بباريس مساء الأثنين، إلا أن الموقع أكد أن الكرواتي لوكا مودريتش، هو الذي حاز على أعلى نسبة من الأصوات.

وقال الموقع إن البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أنطوان غريزمان بالمركز الثالث، مع مفاجأة مثيرة للجدل تمثلت في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما قال الموقع إن النجمين رونالدو وغريزمان لن يحضرا حفل التقديم في باريس، وأن مودريتش هو وحده من سيكون حاضرا مساء الأثنين.

وسينتظر عشاق كرة القدم الاثنين المقبل لمعرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تعطيها مجلة "فرانس فوتبول" للأفضل خلال الموسم الماضي، وفقا لتصويت عدد من الصحفيين الرياضيين.

وسبق لنجم ريال مدريد مودريتش أن أحرز جائزتي أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).



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وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، انتقادا لاذعا لما وصفهم بـ"أغبياء أفسدوا الفرحة"، في تعليقه على إرجاء مباراة الإياب لنهائي كأس ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز، بعد اعتداء مشجعي الأول على حافلة الثاني.

وكانت المباراة مقررة السبت الماضي، على ملعب ريفر "مونيومنتال" بعد تعادل الفريقين ذهابا 2-2 على ملعب بوكا "بومبونيرا"، في أول لقاء بين الغريمين التاريخيين في نهائي المسابقة، التي توازي دوري أبطال أوروبا.

إلا أن اعتداء المشجعين بالعصي والحجارة على الحافلة، والذي أدى الى إصابة بعض اللاعبين، دفع الاتحاد القاري في أميركا الجنوبية (كونميبول) بداية إلى إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها.

وبعد ذلك إلى اليوم التالي. وقبل ساعات من الموعد الجديد، أرجأ الاتحاد المباراة حتى إشعار آخر، وأعلن الخميس أنها ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد الإسباني، في التاسع من ديسمبر.

وفي أول تعليق له على هذه المسألة، قال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين "هؤلاء أغبياء أفسدوا الفرحة (في إشارة للمشجعين الذين اعتدوا على الحافلة). يجب العمل على تحديد المسؤولين. يجب التعرف عليهم وإخراجهم" من الملاعب.

وأضاف رئيس الفيفا "آمل في ألا يتكرر هذا الأمر. يجب أن تؤدي هذه القصة لطي صفحة وفتح أخرى. هذه مباراة كرة قدم، ليست حربا ولا حتى معركة".

ولاقى نقل المباراة إلى خارج الأرجنتين انتقادات واسعة من المشجعين المحليين، علما بأنها المرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة، تقام فيها مباراة نهائية خارج القارة.

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