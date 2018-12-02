ستيرلينج يقود السيتي للتمسك بالصدارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



ساعد رحيم ستيرلنج، مهاجم مانشستر سيتي، فريقه للفوز على ضيفه بورنموث، اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد"، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستيرلينج سجل هدف فريقه الثاني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج، يسجل في أول ست مباريات يخوضها ضد نفس الفريق.



ويتصدر السيتي المسابقة، برصيد 35 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الثامن، برصيد 20 نقطة، قبل نهاية هذا اللقاء.





اقرأ المزيد:

مفاجأة لجماهير كرة القدم.. عمل يجمع ميسي وزيدان (صور)