الأهلي المصري يعود للانتصارات ويرفع رصيده إلى 14 نقطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رفع نادي الأهلي المصري رصيده إلى أربع عشرة نقطة بفوزه على مضيفه بتروجت بهدف مقابل لا شيء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم

حيث صعد إلى المركز السادس عشر مع ثمانية مباريات مؤجلة بعد أن كان في المركز الأخير، ويدين الأهلي بفوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارتين، إلى المهاجم أحمد الشيخ الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثامنة. فيما مني بتروجت بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وجاء الشوط الأول متواضعا فنيا وخلا تماما من فرص التسجيل باستثناء الهدف الأول للأهلي من ركلة ركنية تابعها الشيخ داخل المرمى، وانفراد الدولي المغربي وليد أزارو الذي تصدى له الحارس علي فرج قبل أن ترتد الكرة لناصر ماهر الذي تابعها لكن الحارس تصدى لها مرة ثانية (19).

وتغيرت الأمور مع بداية الشوط الثاني خاصة من جانب لاعبي الأهلي الذين سعوا لإضافة الهدف الثاني، وتعددت محاولاتهم الهجومية على مرمى فرج، أبرزها تسديدة أيمن أشرف مرت بجوار القائم الأيسر (65).

وأنقذ شريف إكرامى مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة البديل" محمد عبد الرحمن (70)، وأهدر أزارو فرصة سهلة عندما تلقى كرة عرضية من كريم ندفيد تابعها فوق المرمى الخالي (72).

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