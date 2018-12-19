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هكذا هنأ قادة الإمارات أبطال العين والعيناويين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (تويتر)

تأهل نادي العين الإماراتي للمباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبعد التأهل العين الاماراتي إلى نهائي كأس العالم للاندية للمرة الأولى في تاريخه ، حالة من الفرح سيطرت على جمهور الكرة العربية والإماراتية ، فيما احتفل قادة الإمارات وبعض النجوم بهذا الفوز. نتابع ماذا كتبوا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر


 

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#رياضة #الامارات #العين #كرة القدم

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