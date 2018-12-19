هكذا هنأ قادة الإمارات أبطال العين والعيناويين

... العين الإماراتي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية تأهل نادي العين الإماراتي للمباراة النهائية من كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي والاضافي.

... الأمطار تؤجل النهائي "الكلاسيكو" بين بوكا جونيورز وريفر قرر مسئولو اتحاد أمريكا الجنوبية تأجيل المواجهة النارية التي تجمع بين العملاقين بوكا جونيورز وريفر بليت لمدة 24 ساعة التي كان من المقرر لها في مساء السبت..

... فضيحة جنسية لحكم نهائي كوبا أمريكا تضمد جراح الأرجنتنيين! لسبب مبهم جدا، انتشرت صور فاضحة لحكم نهائي كوبا أمريكا كالنار في الهشيم، مخلفة الكثير من التساؤلات!

... ليفربول يهزم مانشستر يونايتد ويستعيد الصدارة تمكن نادي ليفربول من استعادة صدارة الدوري الأنجليزي بعد فوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة اهداف مقابل هدف مساء الأحد ، على ملعب "أنفيلد"..

... أبرز إنجازات العرب في مونديال الأندية (صور) كانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية، فـمنذ اللحظة الأولى، فرضت كرة القدم العربية تواجدها على بطولة كأس العالم للأندية.