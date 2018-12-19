مورينيو: مانشستر يونايتد أصبح من الماضي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إن لديه مستقبلًا من دون نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ورفض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الخوض في تفاصيل إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدًا في تعليقه الأول على هذه الخطوة بأن لديه مستقبلًا من دون النادي الشمالي.

وتابع: “لقد انتهى الأمر وأحتفظ بالأمور الجيدة ولا أتحدث عن أي أمر حصل مع النادي، ويمكننا أن نتحدث عن العديد من الأمور الجيدة، ويمكننا أن نتحدث عن أمور غير جيدة، لكن لن أقوم بذلك”.

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