كيف عاقب مانشستر يونايتد بوجبا بعد سخريته من إقالة مورينيو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

"بول بوجبا" لاعب مانشستر يـونايتد ورط نفسه أمام إدراة فريقه بعد سخريته من إقالة مدربه السابق "جوزيه مورينيو" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء.

وشعر المسؤولون في إدارة نادي مانشستر يونايتد بالغضب الشديد من بوجبا بعدما نشر صورته وبها رسالة غير مباشرة ويطلب من الجماهير وضع التعليق المناسب عليها قبل مسحها وذلك بعد دقائق قليلة من إعلان إدارة ناديه الإنجليزي قرار رحيل "مورينيو".

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك عقوبة ستوقع على "بوجبا" خلال الساعات المقبلة من قبل النادي، بسبب نشره تلك الصورة "الغير محترمة" على حد وصفها.

وعاش "بوجبا" فترة من عدم الاستقرار الفني خلال الأشهر الماضية تحت قيادة "مورينيو"، بعد مهاجمتهما بعضهما البعض عبر وسائل الإعلام التي كلفت اللاعب في النهاية سحب شارة قيادة الفريق منه وعدم مشاركته في أغلب مباريات الموسم.

وكان يفكر الفرنسي الفائز بكأس العالم الماضية في روسيا بالرحيل عن قلعة أولد ترافورد بالميركاتو الشتوي في حالة استمرار البرتغالي، لكن رحيله يجعل "بوجبا" يعيد التفكير مرة أخرى في قراره حول مستقبله.

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