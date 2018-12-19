اليونايتد يعلن عن خليفة مورينيو ثم يحذف البيان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعيين لاعبه السابق أولي غونار سولسكاير كمدرب مؤقت إلى غاية نهاية الموسم

خلفا لـ جوزي مورينيو المقال، قبل أن يحذف الخبر من موقعه الرسمي بعد أقل من دقيقة، ومن المفترض أن يعيد النادي الإنجليزي نشر الخبر في تأكيد لما جاءت به بعض وسائل الإعلام الإنجليزية في الساعات الأخيرة.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد قد اتخذت قرارها اليوم الثلاثاء بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق الأحمر بسبب تذبذب النتائج هذا الموسم والخسارة المُهينة أمام العدو التاريخي نادي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد رود يوم الأحـــد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن مانشستر يونايتد قد استقر بالفعل على اسم أولي غونار سولسكاير اللاعب السابق للفريق من أجل تولي زمام الأمور في النادي حتى نهاية الموسم الحالي ليتم بعدها التعاقد مع اسم كبير في عالم التدريب لاستكمال مسيرته بصفة دائمة.

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