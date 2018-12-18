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ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي الخامسة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات) 

تسلم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، اليوم، جائزة الحذاء الذهبي، الذي يمنح لهداف قارة أوروبا على مستوى الدوريات.

وسجل ميسي 34 هدفا خلال موسم 2017-2018، ليتوج بالجائزة للمرة الخامسة في تاريخه، ويتخطى غريمه كريستيانو رونالدو صاحب الـ4 ألقاب.

وحصد ميسي اللقب من قبل موسم 2009-2010 (34 هدفا)، موسم 2011-2012 (50 هدفا)، 2012-2013 (46 هدفا)، 2016-2017 (37 هدفا).

وأصبح برشلونة، يملك في رصيده 7 ألقاب من جائزة الحذاء الذهبي، 5 مرات لميسي، وسواريز موسم 2015-2016، والظاهرة رونالدو 1996-1997.

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#رياضة #برشلونة #الحذاء الذهبي #ميسي

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