مواجهات مثيرة تكشفها قرعة دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (لوتس الزغبي)

انتهت مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019، التي أقيمت اليوم في مدينة نيون السويسرية،

وأسفرت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل تعد بالكثير من المتعة والإثارة.

أبرزها المواجهة التي ستجمع بين ليفربول الإنجليزي وصيف البطل في العام الماضي مع بايرن ميونيخ الألماني ،

كما سيكون يوفينتوس الإيطالي أمام اختبار صعب للغاية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني ،

فيما وقع ريال مدريد في مواجهة سهلة نسبيا امام أياكس أمستردام الهولندي ،

على أن يواجه برشلونة الإسباني ليون الفرنسي العنيد.

ويواجه مانشستر يونايتد غريمه سان جيرمان

كما يلاقي مانشستر سيتي فريق شالكه الألماني،

ويصطدم بوروسيا دورتموند مع توتنهام هوتسبير

أما اللقاء الاخير فيجمع بين روما والنادي البرتغالي بورتو.

اقرأ أيضا:

إليكم أبرز 10 رياضيين تم البحث عنهم عبر "غوغل"