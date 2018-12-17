مواجهات متكافئة فى دور 32 لبطولة الدوري الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات )

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي عن مواجهتين صعبتين لفرق إشبيلية وبنفيكا، فيما يلتقي أرسنال مع باتي في مباراة سهلة نسبيا، وإنتر ميلان مع رابيد فيينا.

وبنفيكا مع غالاتا سراي في مواجهتين متكافئتين.

وتقام مباريات الذهاب في البطولة يوم 14 فبراير، ماعدا مباراة فنربخشة مع زينت ستقام يوم 12 فبراير، فيما تقام مباريات الإياب يوم 21 فبراير ماعدا مباراتي لاتسيو وإشبيلية، وأرسنال مع باتي سيقامان يوم 20 فبراير.

وجاءت مباريات دور الـ32 من الدوري الأوروبي كالتالي:

فيكتوريا بلزن (التشيك) VS دينامو زغرب (كرواتيا)

كلوب بروج (بلجيكا) VS ساليزبورج (النمسا)

رابيد فيينا (النمسا) VS إنتر ميلان (إيطاليا)

سلافيا براج (التشيك) VS خينك (بلجيكا)

كراسنودار (روسيا) VS باير ليفركوزين (ألمانيا)

زيوريخ (سويسرا) VS نابولي (إيطاليا)

مالمو (السويد) VS تشيلسي (إنجلترا)

شاختار (أوكرانيا) VS إينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

سيلتيك (أسكتلندا) VS فالينسيا (إسبانيا)

ستاد رين (فرنسا) VS ريال بيتيس (إسبانيا)

أوليمبياكوس (اليونان) VS دينامو كييف (أوكرانيا)

لاتسيو (إيطاليا) VS إشبيلية (إسبانيا)

فنربهتشه (تركيا) VS زينت سان بطرسبرج (روسيا)

سبورتنج لشبونة (البرتغال) VS فياريال (إسبانيا)

باتي بوريسوف (بيلا روسيا) VS أرسنال (إنجلترا)

جالاتا سراي (تركيا) VS بنفيكا (البرتغال)

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