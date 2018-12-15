مدرب ميلان يحمل لاعبيه خسارة الفريق الأخيرة

أخبار الآن | ميلان _ إيطاليا (وكالات)

حمّل المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي جينارو غاتو سو، لاعبي فريقه مسؤولية الخسارة الكبيرة 1-3 التي تعرضوا لها على ملعب أولمبياكوس اليوناني، والخروج من دور مجموعات الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وقال غاتوسو عقب الهزيمة في العاصمة اليونانية أثينا، إن ميلان بطل أوروبا لسبع مرات يستحق الخروج، بعد الانهيار في أول لحظة تعرض لها الفريق لمشكلة وأهدر أكثر من ستة فرص. وجاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني: "منحنا أولمبياكوس هدية".

وأضاف: "ظهرنا كحمقى. لعبنا بسذاجة وأتحنا الفرصة للمنافس بالعودة في النتيجة. أشعر بغضب شديد، لأننا نرتكب الأخطاء ذاتها مرارا وتكرارا".. ورفض لاعب وسط ميلان سابقا، إلقاء اللوم على أجواء المباراة، أو قرارات الحكم.

وارتكب كريستيان زاباتا مدافع ميلان خطأ ليسجل في مرماه في الدقيقة 70 لتصبح النتيجة 2-صفر، قبل أن يسجل في مرمى المنافس بعدها بدقيقتين ليصحح الخطأ.

ومع ذلك فإن الهشاشة الدفاعية لميلان أدت لتسجيل كونستانتينو سفورتونيس من ركلة جزاء في الدقيقة 81، ليحقق فريقه الفوز 3-1 على حساب ميلان ويتفوق بفارق الأهداف ويعبر عن هذه المجموعة إلى دور الـ32 إلى جانب ريال بيتيس.

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