محمد صلاح يفوز بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حصد اللاعب المصري محمد صلاح للعام الثاني على التوالي، جائزة بي بي سي لأفضل لاعب أفريقي وذلك لعام 2018.

وتفوق صلاح على المغربي مهدي بن عطية، والسنغالي ساديو ماني، والغاني توماس بارتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وكان صلاح قد فاز بالجائزة أيضا العام الماضي في موسم استثنائي مع نادي ليفربول ومنتخب مصر.

كما قاد صلاح ليفربول للتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في دور المجموعات، من بينها هدف الفوز على نابولي الإيطالي في مباراة حاسمة، وهو الهدف رقم 13 للاعب المصري خلال مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني أفضل هداف لليفربول في تاريخ البطولة بعد أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

ويعتبر صلاح ثالث لاعب مصري، بعد محمد أبو تريكة ومحمد بركات، يفوز بتلك الجائزة لينضم إلى قائمة أساطير اللاعبين الأفارقة من أمثال جورج ويا، وعبيدي بيليه، وجاي أوكوشا، وديديه دروغبا.

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