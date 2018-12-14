رسميا.. مصر تطلب استضافة كأس أمم إفريقيا 2019

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم امس الخميس بطلب إلى الاتحاد الإفريقي للعبة لتنظيم كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

وجرد الاتحاد القاري الكاميرون من حق استضافة البطولة بسبب التأخير في الاستعدادات ولدواع أمنية، وأكد الاتحاد القرار الذي اتخذ بالإجماع بعد اجتماع للجنة التنفيذية في أكرا أواخر الشهر الماضي.

وكانت التقارير الصحافية ترجح أن يكون المغرب من أبرز المرشحين للاستضافة، لكن وزير الشباب والرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، قال يوم الأربعاء، أن بلاده لن تترشح لاستضافة الحدث القاري، بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة في 30 نوفمبر سحب تنظيم البطولة من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني.

ومن المقرر أن تقام البطولة بين 15 يونيو و13 يوليو، كما رجحت التقارير أن تكون جنوب إفريقيا من المرشحين للاستضافة.

وبعد سحب الترشيح من الكاميرون، أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد فتح باب الترشح مجددا لاستضافة البطولة، على أن يعلن اسم البلد المضيف الجديد في التاسع من يناير المقبل.

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