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تأجيل مباريات في الدوري الفرنسي بسبب احتجاجات السترات الصفر

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)


اعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تأجيل خمس مباريات كان من المقرر اقامتهم الاسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية من احتجاجات السترات الصفر،  ليتقلص برنامج المسابقة للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاءت مباراة باريس سان جيرمان على ملعب ديغون السبت ضمن المباريات المؤجلة بسبب المخاوف من احتجاجات السترات الصفراء فضلا عن مباراة اميان مع انجيه ونانت مع مونبلييه.

كما تأجلت مباريات أولمبيك مرسيليا مع بوردو وجانغون مع ستاد رين يوم الأحد المقبل.

 

 

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