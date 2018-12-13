ريال مدريد ومانشستر يونايتد يحاولان التعاقد مع بوكيتينو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

يسعى ناديا ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام. وذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد سيعمل جاهدًا للتعاقد مع بوكيتينو حال فشل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن إدارة توتنهام تعرف أن بوكيتينو أصبح الهدف الأول لإدارتي مانشستر يونايتد وريال مدريد، وتسعيان للتعاقد معه في نهاية الموسم الحالي. كما أوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيبحث عن مدرب جديد، رغم أنه وقع عقدًا مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري حتى العام 2021. وتولى بوكيتينو تدريب توتنهام العام 2014، وقاده في 242 مباراة فاز خلالها في 137 مباراة، وتعادل 52 وخسر 53.

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