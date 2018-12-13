الإصابة تُغيّب الكنغر الأسترالي آرون موي عن كأس آسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

سيغيب النجم االأسترالي آرون موي، عن الملاعب حتى شهر فبراير المقبل، بسبب تمزق في أحد أربطة الركبة اليمنى، كما أعلن نادي هادرسفيلد الإنجليزي لكرة القدم الذي يلعب لصالحه .

وتعرض موي (28 عاما) لتمزق في أحد أربطة الركبة اليمنى خلال مباراة ضد مضيفه أرسنال السبت ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري والتي انتهت بفوز "المدفعجية" 1-صفر.

وأعلن هادرسفيلد أنه "بعد التشاور مع اختصاصي الثلاثاء، استبعد آرون (عن الملاعب) حتى شباط/فبراير".

من جهته، قال اللاعب "أشعر بخيبة كبيرة لغيابي عن فترة مهمة بالنسبة الى النادي والبلاد".

وتسعى أستراليا للاحتفاظ باللقب الذي أحرزته على أرضها عام 2015، وهي ستخوض منافسات المجموعة الثانية مع سوريا وفلسطين والأردن، ضمن كأس آسيا المقررة بين الخامس من كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير في الإمارات.

وعلى صعيد النادي، ساهم لاعب خط الوسط بشكل أساسي في تفادي فريقه الهبوط الى الدرجة الإنكليزية الأولى في الموسم الماضي. ويقدم أداء جيدا هذا الموسم، وسجل هدفين في مرمى ولفرهامبتون (2-صفر) ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز الشهر الماضي.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثامن عشر (من أصل 20) في الدوري المحلي، برصيد عشر نقاط من 16 مباراة، وبفارق نقطتين عن أول مركز يتفادى من خلاله الهبوط (المركز 17) والذي يحتله بيرنلي مع 12 نقطة.

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