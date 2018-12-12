ولي العهد يقف على استعدادات فورمولا - إي

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



اضطلع ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان الثلاثاء على الاستعدادات والتجھیزات لانطلاق بطولة السیارات الكھربائیة الفورمولا - إي, التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط. وتحتضن الرياض الحدث الرياضي البارز, وهو سباق فورمولا إي – الدرعیة الذي يقام خلال الفترة من 13-15 من الشهر الحالي.

وشارك ولي العھد خلال جولته المسؤولین القائمین على التنظیم والتجھیز للبطولة تناول وجبة سريعة في زحمة برنامجه الحافل، مجسدا البساطة والتواضع. ويشارك في المسابقة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم باستخدام سيارات الجيل الثاني من (الفورمولا إي( تدخل "فورمولا إي" الآن في موسمها الخامس، ولكنها تبدو اليوم، وكأنها قفزت مسافة استثنائية مقارنة بالرياضة التي افتتحت الأبواب أمام بطولتها الأولى في عام 2014. وتتميز سيارات "الجيل الثاني" بتصميم جديد ومذهل وطاقة أكبر بنسبة 85% لتصبح الآن قيادتها أسرع ولمدة أطول مقارنة بأي وقت سابق.

ومن المتوقع، أن يتوقف السائقون عن تغيير السيارات خلال منتصف السباق، الذي سيستمر الآن لمدة 45 دقيقة، كما قدر سائق جاكوار، ميتش إيفانز، أنه سيتوفر للمتسابقين طاقة دفع تصل إلى 100 حصان، مما سيمنح السيارة المزيد من القوة ويجلب لأول مرة، استراتيجيات لتصليح الإطارات.

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