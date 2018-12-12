رسمياً.. المغرب لن تترشح لاستضافة أمم أفريقيا

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت المملكة المغربية بشكل رسمي، عدم التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام ألفين وتسعة عشر، بدلًا من الكاميرون. وقال رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة في تصريحات تلفزيونية، إن بلاده لن تقدم أي طلب لاستضافة البطولة الأفريقية

ويرمي المغرب من عدم استضافته كأس أمم أفريقيا إلى التأكيد بأن المملكة لم تكن وراء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، القاضي بسحب تنظيم كأس أفريقيا من الكاميرون. وسيشهد كأس الأمم الأفريقية المقبلة لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا.

ولم يقدم أي بلد أفريقي رسميًا ترشيحه لخلافة الكاميرون، على بعد يومين فقط من انتهاء المدة التي حددها الاتحاد الأفريقي لتقديم ملفات الترشيح.

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