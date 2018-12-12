توتنهام يتعادل مع برشلونة ويتأهل إلى دور الـ16

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تأهل توتنهام هوتسبير إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما عدّل تأخره إلى تعادل بهدف مقابل هدف مع مضيفه برشلونة الثلاثاء ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية على حساب انترناسيونالي.

وواجه توتنهام منافسًا طرأ على تشكيلته الكثير من التغييرات بعدما ضمن بالفعل صدارة المجموعة وبدأ اللقاء بدون نجمه ليونيل ميسي لكن برشلونة تقدم بهدف رائع من عثمان ديمبلي في الدقيقة السابعة.

وهيمن توتنهام على معظم فترات المباراة لكن حارس برشلونة الاحتياطي ياسبر سيلسن تصدى لعدة محاولات خطيرة قبل أن يدرك لوكاس مورا التعادل من تمريرة هاري كين العرضية من مسافة قريبة في الدقيقة 85.

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