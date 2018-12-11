رونالدو يفصح عن أسرار انتقاله ليوفنتوس وعلاقته باللاعبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( لاجازيتا ديلو سبورت)

في حوار مثير للجدل عبر لاعب يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته باللعب لفريقه الجديد، و قال فى حوار صحفي لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "لاعبو يوفنتوس أفضل مجموعة لعبت معها في مسيرتي، في يوفنتوس تشعر حقاً أنك جزء من فريق ، ليس مثل الفرق الأخرى حيث تجد بعض اللاعبين يرون أنفسهم أنهم أفضل من البقية، الجميع هنا متواضع، فعندما ماندزوكيتش أو ديبالا لا يسجلان يظلون سعداء، هذا جميل جداً".

أبدى رونالدو، سعادته الكبيرة بالتواجد ضمن صفوف فريق يوفنتوس، مشيداً فى الوقت نفسه بمدينة "تورينو" وعشاق وجماهير البيانكونيري.

بين مدريد و يوفنتوس

تحدث النجم البرتغالي عن الفارق بين يوفنتوس وريال مدريد قائلاً، "أنهم مختلفان جداً، يوفنتوس تشعر كأنك في عائلة".

وعن مواجهة ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا علق نجم يوفنتوس قائلاً، "الماضي هو الماضي، الآن فقط أريد الفوز مع يوفنتوس والدفاع عن هذه الألوان، والباقي غير مهم، لو قابلت الريال ، سأقدم اقصى ما يمكن لخدمة فريقي".

وحول إمكانية إنتقال مارسيلو وأسينسيو لفريق يوفنتوس، تحدث رونالدو "أنتم كتبتم عن الجميع، من جيمس إلى بيل ومارسيلو، في الحقيقة اليوفي ليس بحاجة للاعبين آخرين، من أجل المستقبل"، مشيداً بأمكانيات وقدرات البرازيلي مارسيلو ووصفه بـ "القوي".

لماذا يوفنتوس

وأكد رونالدو أنه إختار الإنتقال إلى يوفنتوس عن عدد من الأندية الأوروبية، بسبب الشغف الذي عاشه داخل "إليانز ستاديوم" بالإضافة إلى تعامل الرئيس أندريا أنييلي وإستقرار الفريق، مُشدداً على أن كل هذة التفاصيل الصغيرة هى التي تصنع الفارق فى النهاية.

شدد نجم يوفنتوس الإيطالي، على أن الإنتقال إلى يوفنتوس هو القرار الصحيح بنسبة 100%.

كما أشادرونالدو بماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس قائلاً، :"محترف جداً، ومدرب رائع، احد مميزاته، أنه يخاطبك بشكل مباشر، هو لن يقوم بالتلميح أو شيء من هذا القبيل ويجعلك تشكك أهو يقصدك أم لا، هو سيناديك مباشرة بأسمك، هو صادق جدا، وعبقري ومرح جميع هذه الأشياء معاً".

وتحدث رونالدو عن "ديربي تورينو" خلال حواره مع الصحيفة الإيطالية، قال أنه أدرك أهمية هذة المباراة مستشهداً بحديث أحد العاملين فى النادي معه حينما قال له "رونالدو رجاء الفوز فى ديربي تورينو وألا جدتى ستكون غاضبة".

أشار نجم يوفنتوس، أن المباراتين التى يجب أن لا تخسرهما مع البيانكونيري ضد تورينو وأمام إنتر ميلان، وبخصوص إمكانية التأثر بتاريخه الكبير داخل الملعب، قال رونالدو، "أحاول تركه ورائي، لأنني اذا فكرت بما فزت به، أو الأموال أو النجاحات فسأسقط، ولن أعمل بجد، لذلك من الأفضل أن أنسى أنني كريستيانو رونالدو".

نجل رونالدو يلعب ليوفنتوس أيضاً

وعن مدى إدراك نجله لنجوميته الكروية، أضاف نجم يوفنتوس قائلاً، "نعم وهو يلعب ليوفنتوس أيضا، ويشعر بالضغط ،أحيانا يقول هل بأمكاني جلب زميلي الإيطاليين الى المنزل؟ أقول له نعم فيقول لكن يجب أن تكون موجود لأنهم يرغبون بالتصوير معك".

أضاف النجم البرتغالي، أنه يتجنب الحلويات وشرب الكحول وإتباع الأكل الصحي والنوم والتدريب الجيد من أجل البقاء على مستواه المميز.

أكد رونالدو أن أصعب اللحظات فى حياته هى وفاة والده فى عام 2005، وأن هذة الحياة لا يمكنك القيام بكل شيء فيها.

الكرة الذهبية .. خيبة أمل

وعن عدم فوزه بالكرة الذهبية علق رونالدو قائلاً، "أعتقد أنني كنت أستحقها،لقد قمت بكل شيء في الملعب، لكنها ليست نهاية العالم، احترم القرار وأهنئ مودريتش ،خيبة أمل؟ نعم ، لكن الحياة تمضي، وسأعمل جاهدا للفوز بها العام المقبل".

ماذا عن ميسي ؟

وعن النجم الأرجنتيني ومنافسه الأول ميسي قال رونالدو:" لم أخاف من ميسي أبداً ، لقد حققت كل البطولات ، الان الأمر عائد له ليأتي الى ايطاليا وينافسني هنا"

وأضاف " أنا أحب التحديات ، القدوم لإيطاليا كان تحدي جديد لي ، أود أن يأتي ميسي مثلي هنا ويقبل التحدي ، لكن لو كان سعيد أينما هو فأنا أحترم ذلك ، هو لاعب مدهش ، ورجل جيد"

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