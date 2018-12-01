قبل الإعلان الرسمي.. اسم الفائز بالكرة الذهبية يسرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قام موقع إيطالي بنشر اسم الفائز بالكرة الذهبية، وهي الجائزة التي ستمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تمنح جائزة الكرة الذهبية للفائز خلال حفل ضخم بمدينة باريس مساء الاثنين، غير أنه قبل الإعلان الرسمي للفائز، قام الموقع بتأكيد أن الكرواتي لوكا مودريتش هو

الحائز على أكثر نسبة من الأصوات و أنه الفائز بالكرة الذهبية.

كما قال الموقع إن البرتغالي كريستيانو رونالدو حاز على المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أنطوان غريزمان بالمركز الثالث، و أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير موجود في هذه

المنافسة.

وأضاف الموقع أن النجمين رونالدو وغريزمان لن يحضرا حفل التقديم في باريس، وأن مودريتش وحده سيكون حاضرا مساء الأثنين.

وسيقوم عشاق كرة القدم الاثنين المقبل بانتظار معرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" للأفضل خلال الموسم الماضي.



وقد أحرز نجم ريال مدريد مودريتش من قبل جائزتي أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا التي يقدمها

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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