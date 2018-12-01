فيا ينضم لفريق فيسيل كوبي الياباني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أعلن الإسباني ديفيد فيا، انضمامه رسميًا لنادي فيسيل كوبي الياباني، بعد أن أعلن الأسبوع الماضي انتهاء مسيرته مع فريق نيويورك سيتي الأمريكي.

وسينضم ديفيد فيا، إلى مواطنه أندريس إنييستا الذي انضم الصيف الماضي لفريق فيسيل كوبي ، بعد نهاية رحلته في برشلونة، ليجتمع الاثنان سويًا مرة أخرى، بعدما اجتمعا في النادي الكتالوني سابقًا.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنَّ ديفيد فيا، أعلن انضمامه لنادي فيسيل كوبي الياباني، عبر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكان الفيديو بعنوان "فريقي الجديد".

ولعب فيا، للعديد من الأندية الإسبانية مثل سبورتينج خيخون، وسرقسطة، وفالنسيا، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وملبورن سيتي الأسترالي، وأخيرًا نيويورك سيتي الأمريكي، ولعب للفريق 124 مباراة، سجل فيها 80 هدفًا.



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