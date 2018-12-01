توني نادال يتوقع ظهور جيل شاب في عالم التنس

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



توقع توني نادال، عَمُ ومدرب لاعب التنس الأسباني رافائيل نادال، نهاية تألق اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش العامَ المقبل بسبب الطفرة التي يتميز بها الجيل الواعد.

واعتبر توني نادال أنه سيكون من المثير مشاهدة ُ الكيفية التي سيعتمد عليها كل من روجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش في مواجهة هذا الجيل الشاب من لاعبي التنس.

وقال توني: "في بداية عام 2018 عندما كان يعاني ديوكوفيتش، قلت إنه سيعود مرة أخرى عندما يريد، فمن الصعب إخراج لاعب يملك تلك الجودة العالية من الحسابات".

وأضاف توني: "شعرت بالمفاجأة أنه عاد سريعًا إلى هذا المستوى المرتفع، ولكنني أرى أنه ربما تنتهي سطوته في عام 2019 مع التغيير الكبير المنتظر حدوثه في مستوى الجيل الواعد".

وتابع: "الجيل الواعد اتخذ خطوات هامة للغاية هذا العام، فكارين خاشانوف تمكن من هزيمة ديوكوفيتش في بطولة باريس، ومن ثم حقق ألكسندر زفيريف نفس الأمر في البطولة الختامية، وهناك أيضًا دينيس شابوفالوف وبورنا تشوريتش ودومينيك ثيم القادرين على التألق بشدة الموسم المقبل".





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