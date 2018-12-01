برشلونة يستبعد العمل للجراحي لعلاج إصابة أومتيتي

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكد نادي برشلونة الإسباني، أن لاعبه الفرنسي صامويل أومــتيتي سيواصل اتباع خطة علاجية خاصة، من دون الخضوع لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

يذكر أن أومــتيتي خاض مع برشلونة 8 مباريات هذا الموسم فقط، 7 في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا، وهو يخوض موسمه الثالث في البلوجرانا، وكان قد خاض 91 مباراة وسجل هدفين.

وأضاف بيان البلوجرانا "سيسافر اللاعب الفرنسي إلى الدوحة، في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتبع خطة علاجية تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي الإسباني".

وأكد برشلونة في بيانه، أن صامويل أومتيتي خاض مع الفريق 8 مباريات هذا الموسم فقط، 7 في الدوري وواحدة في دوري أبطال أوروبا، وهو يخوض موسمه الثالث في البلوجرانا، وخاض 91 مباراة وسجل هدفين.

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