مورينيو يواصل إثارته للجدل بعد لقاء يوفنتوس

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أثنى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، على لاعبي فريقه بعد الفوز على يوفنتوس، بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

البرتغالي لم ينسى أن يشير في تصريحات صحفية إلى إشارته لجماهير يوفنتوس بعد المباراة حيث اعتبر أنه لم يقم بإهانة أحد، لكنه قام بحركة صغيرة ليسمع منهم تشجيعا بصوت أعلى، معتبرا انه مع أهانة الجماهير لعائلته، كانت هذه ردة فعل طبيعية .

ويثير المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حالة من الجدل في كل مباراة، فبعد إشارته لجماهير يوفنتوس في مباراة الذهاب بثلاثيته مع إنتر ميلان في عام 2010، عاد لاستفزازهم مرة أخرى في لقاء الإياب.



وبعد إطلاق حكم المباراة صافرته، معلنًا فوز مان يونايتد، دخل مورينيو لنصف الملعب، وقام بالإشارة على أذنه لجماهير يوفنتوس، في إشارة إلى أنه لم يعد يسمع لهم صوتا بعد فوز فريقه.



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