رود خوليت يتهم صلاح بالغباء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال رود خوليت إن محمد صلاح تعامل بغباء في الاحتكاك مع مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، مما أدى إلى إصابته.

واستدعت الواقعة الجديدة ما حدث مع محمد صلاح، خلال نهائي أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما جرّ راموس، النجم المصري أرضا ليصيبه بتمزق شديد في الكتف، حيث قال خوليت:" كان خطأ محمد صلاح، لقد كان غبيا".

وأضاف قائلاً " أعتقد أن ما فعله كان غبيا ، حاول التغلب على راموس، وأعطاه الفرصة لسحبه، أنا لا ألوم راموس على ذلك، لا ".

وعندما سئل عن سبب قيام صلاح بذلك، قال خوليت:" ربما فعلها من أجل الاستفزاز فقط".

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