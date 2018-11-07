تعادل سان جرمان ونابولي والنجم الأحمر يتغلب على ليفربول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

سيطر التعادل بنتيجة هدفٍ مقابل هدف على قمة ملعب "سان باولو" في جنوب إيطاليا خلال المباراة التي تجمع نابولي مع ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي ، مساء الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وتكرر سيناريو مواجهة الجولة الثالثة بين باريس سان جرمان ونابولي التي كانت قد أقيمت على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية ، ليكتفي كل منهما بنقطتين من المواجهتين.

وافتتح الظهير الإسباني خوان بيرنارت الستجيل لصالح باريس سان جرمان في الدقيقة الثانية من بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة رائعة من زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وفي الدقيقة 63 نجح المهاجم الإيطالي لورينزو إنسيني بتعديل الكفة من ركلة جزاء نفذها بنجاح ، ليقدما هدية ثمية لليفربول الذي تلقى هزيمة مفاجئة بثنائية نظيفة اليوم على يد النجم الأحمر الصربي.

وبعد المباراتين ونهاية الجولة الرابعة ، بات نابولي متصدرا برصيد 6 نقاط مع ليفربول فيما حل باريس سان جرمان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وجاء النجم الأحمر في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.





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