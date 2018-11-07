التعادل الإيجابي يحسم قمة برشلونة وانتر ميلان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف المواجهة الكبرى التي أقيمت بين إنتر ميلان الإيطالي وضيفه برشلونة الإسباني الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة فيما حل إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وجاء توتنهام في المركز الثالث برصيد 4 نقاط عقب تغلبه الصعب على ضيفه آيندهوفن الهولندي "2-1".

واحتفظ اللقاء بكامل إثارته حتى آخر 10 دقائق من عمر اللقاء، حيث تمكن البديل البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من التسجيل من أول تسديدة له في المباراة بعد انطلاقة ممتازة في الدقيقة 83، قبل أن ينجح الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إحراز هدف التعديل من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87.

وألغى الحكم هدفًا سجله لويس سواريز في الدقيقة 60 تقريبًا من عمر المباراة، حيث لعب اللويزيتو تمريرة ممتازة إلى لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي وجد نفسه في موقف انفراد بالحارس المتميز سمير هاندانوفيتش، ولكن الأخير تمكن من صد الكرة لتعود مرة أخرى إلى راكي الذي يلعب كرة بالعرض إلى سواريز الذي سجل، ولكن حكم الساحة بالإضافة إلى حكم المرمى أو الحكم الخامس ألغيا الهدف بداعي أن الكرة تخطت خط المرمى وخرجت إلى خارج أرض الملعب قبل أن يلعبها نجم إشبيلية الأسبق.

ولحساب نفس الجولة، ونفس المجموعة، حقق توتنهام فوزًا ثمينًا على حساب بي إس في آيندهوفن بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل للسبيرس هاري كين في الدقيقتين 78 و89.



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