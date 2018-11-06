20 الف دولار غرامة على "أزارو" بعد شق قميصه.. وعقوبات أخرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقيه خطابًا من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي «كاف»، يفيد بإيقاف اللاعب مباراتين إلى جانب توقيع غرامة قدرها 20 ألف دولار.

وذكر اتحاد كرة القدم في بيان له، أن القرار تضمن استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي لجلسة استماع على خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وبذلك يغيب المغربي وليد أزارو عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المقرر لها الجمعة المقبل باستاد رادس بالعاصمة التونسية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس غدًا استعدادًا لخوض المباراة.

من جانبه علق الكابتن جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، على قرار الكاف الخاص بإيقاف أزارو مبارتين وإحالة كارتيرون للتحقيق.

وأوضح «الغندور»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية «الرافدين+» أن لجان الاتحاد الإفريقي تعمل وفقًا للتقرير، وأن المباراة تحتوي على مراقب ومنسق.

وأضاف أن هذه القرارات تتم بعد تقارير رسمية وبعد فحصها، مؤكدًا أن اللجنة لن تصدر أي قرار إلا بعد دراسة التقارير، والرجوع للوائح.

وعن الجدل التحكيمي الخاص بمباراة الأهلي والترجي، قال الحكم الدولي السابق، إنه غير راضي عن الحكم، وكذلك الجميع غير راضي عنه.

من جانبه أكد حامد المغربي، المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن عقوبة إيقاف وليد أزارو، مستحقة ومنصفة 100%.

وقال «المغربي»، في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «سيتم إلغاء عقوبة غلق مدرج الفيراج، يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع لـ(كاف)؛ لأنه من غير المعقول أن يتم حرمان جزء كبير من الجمهور التونسي من مؤازرة الترجي».

وتابع أن: «القرار منذ البداية لم يكن صحيحًا، بعد قرار الكاف؛ سبق قبل ذلك إلغاء بعض العقوبات والكروت، عندما تأكد الاتحاد الأفريقي عدم استحقاقها».

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا لقطة تليفزيونية من مباراة الأهلي والترجي التي أقيمت مؤخرا تكشف خداع وليد أزارو.

وأوضحت اللقطة قيام أزارو بتمزيق قميصه بنفسه، لإيهام الحكم أن لاعب الترجي التونسي قام بشده منها، وانتهت المباراة بفوز الأهلي على الترجي.

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