هدف مارادونا يتكرّر في روسيا.. صاحبه لاعب بعمر الـ13 (فيديو)

الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألهب اللاعب الروسي سيرغي بينيايف المباراة التي جمعت فريقه "تشيرتانوفو" بمضيفه "ستروغينا" بهدف على طريقة "الأسطورة الكروية" مارادونا، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من دوري موسكو الصيفي لكرة القدم.

وجاء هدف بينيايف خلال المباراة، بعد استلامه الكرة من منتصف الملعب، ليرواغ ببراعة أغلبية لاعبي أصحاب الأرض، قبل أن يهزّ شباك حارس مرمى الفريق المنافس بهدفٍ ألهب الجمهور وأدهش اللاعبين. وختاماً، انتهى اللقاء بفوز فريق "اللاعب المتألق" بخماسية نظيفة.

وأجمعت أغلب التعليقات على أن هدف بينيايف شبيه بهدف "أسطورة الكرة الأرجنتينية" دييغو مارادونا الشهير، الذي سجله في شباك المنتخب الإنكليزي في نهائيات كأس العام 1986 في المسكيك.

وعبر صفحته على "تويتر"، نشر الموقع الرسمي للمنتخب الروسي لكرة القدم، هدف بينيايف البالغ من العمر 13 ربيعاً، وذلك بصدد تشجيعه وتحفيزه لإكمال تألقه للدفاع في المستقبل عن ألوان المنتخب الروسي الأول.

مصدر الصورة: يوتيوب

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