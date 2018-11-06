بوغبا: إلى "يوفنتوس" دُر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى أن "نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا أعطى الضوء الأخضر من أجل الانتقال إلى فريق يوفنتوس الذي تألق فيه بشدة قبل سنوات عدّة".

وأوضحت الصحيفة أن "البيانكونيري" سينتظر حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف الظفر بخدمات بول بوغبا"، لافتةً إلى أن "ضم النجم الفرنسي في "الميركاتو" الشتوية مهمة تبدو صعبة للغاية أو ربما مستحيلة لأن "الشياطين الحمر" بحاجة إلى خدمات بوغبا".

ومن المنتظر أن يواجه فريق "السيدة العجوز" منافسة شرسة من العملاق الإسباني "برشلونة"، الذي سيحاول ضمّ بوغبا الفائز قبل شهور بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي.

وكان بوغبا (25 عاماً) قد شدّ رحاله باتجاه مانشستر يونايتد في صيف العام 2016 في صفقة قياسية تجاوزت آنذاك كل الأرقام القياسية الممكنة في عالم كرة القدم. وحالياً، فإنّ عقد بوغبا مع "يونايتد" يمتد حتى صيف 2021. إلاّ أنه وبحسب العديد من المراقبين، فقد فشل بوغبا في تقديم الأداء المنتظر منه مع مانشستر يونايتد، حيث انهالت الانتقادات عليه بشدة بسبب مستواه "المتذبذب"، فضلاً عن شجاره العلني مع مدرب الفريق جوزيه مورينو.

مصدر الصورة: NRTTV

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