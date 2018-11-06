الامارات.. إلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وام )

ألغت الإمارات تشفير جميع مباريات الدوري المحلي لكرة القدم والكأس، في إطار مساعي الدولة لـ"توفير فرصة متابعة المباريات الرياضية للجمهور"

وحسب ما أوردته وام، فقد وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بإلغاء تشفير جميع مباريات دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة دعما للقطاع الرياضي الوطني وفتح المجال للجمهور لمشاهدة البث المجاني للمباريات.

ويعكس التوجيه حرص القيادة الرشيدة على توفير فرصة متابعة المباريات الرياضية للجمهور وتوفير مقومات الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة.

وتولي حكومة الإمارات أهمية قصوى لتطوير القطاع الرياضي من حيث البنية التحتية المتطورة والملاعب والمنشآت الرياضية والنقل التلفزيوني المجاني للأنشطة الرياضية لعامة الجمهور.

و أدخل القرار السرور والفرح على قلب الجماهير الإماراتية بكافة أطيافه.

وقد تصدر هاشتاق الغاء_تشفير_دوري_الخليج_العربي تريند الإمارات بعدما شاركت الجماهير في التعبير عن فرحتها بالقرار الذي أزاح عن كاهلها تكلفة الاشتراك في الخجمة التي احتكرتها قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

يذكر آن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي اختتمت مساء الإثنين بفوز الجزيرة على الوصل بثنائية نظيفة، وتعادل مخيب للوحدة أمام الطموح الفجيرة، وفوز بشق الأنفس لنادي شباب الأهلي دبي.ولعل المفاجأة السارة لعشاق الدوري الإماراتي هي دخول نادي الشارقة في المنافسة على اقتناص اللقب، إذ يحتل الفريق المركز الأول برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الجزيرة والعين.

ومن جانب آخر، هناك بعض المدربين يعيشون في أزمة حقيقية مع فرقهم، إذ أصبحت مسيرتهم التدريبية مع تلك الفرق على المحك في ظل النتائج السلبية التي تحققت لهم خلال الجولات الـ9 الأولى من دوري الخليج العربي.

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