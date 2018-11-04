16 من الأندية الكبرى تخطط للإنسحاب من دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن 16 فريقا أوروبيا يخططون للانسحاب من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عبر استحداث بطولة جديدة عام 2021، تجمع كبرى الأندية الأوروبية. وكشفت المجلة الألمانية أنها تمتلك وثائق مسربة، حول هذا الأمر.

وأشارت المجلة إلى أن المخطط يتمثل في تدشين بطولة جديدة، تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، تتضمن 16 فريقا من كبار القارة العجوز. وحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منع هذا السيناريو، عبر تقديم وعد للأندية الكبرى، بالحصول على عائدات مالية أكبر، بدءا من الموسم الحالي 2018/2019.

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وتشير الوثائق إلى أن فكرة "دوري السوبر" ما زالت قائمة، حيث وجدت مسودة بعنوان "ورقة زمنية ملزمة"، أُرسلت في الـ22 من الشهر الماضي، إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من قبل إحدى الشركات. وتنص الوثيقة على توقف 11 ناديا أوروبيا، عن المشاركة في "التشامبيونز

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