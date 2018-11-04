ديوكوفيتش يتأهل لنهائي بطولة باريس بعد تغلبه على فيدرر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تأهل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا إلى المباراة النهائية في منافسات فردي الرجال ببطولة باريس للتنس الأساتذة ذات الـ 1000 نقطة ، السبت.

وتمكن ديوكوفيتش من بلوغ الدور النهائي في البطولة المقامة في فرنسا بعدما تغلب على منافسه السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 7-6 و 5-7 و 7-6.

ومن المنتظر أن يلعب ديوكوفيتش في المشهد الختامي للبطولة مع الروسي كاران خاشانوف المصنف 18 عالميا الذي تغلب على النمساوي دومينيك ثيم المصنف الثامن بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-4 و 6-1.

وبهذا الفوز عزز ديوكوفيتش تفوقه على فيدرر في سجل المواجهات المباشرة بين اللاعبين 25 – 22 خلال 47 مواجهة سابقة بين اللاعبين في كل البطولات.

كما أنه الفوز الثاني لديوكوفيتش على فيدرر هذا العام.

وإذا توج ديوكوفيتش بلقب البطولة، فسيعادل رقم رافاييل نادال القياسي كأكثر من توج بألقاب في بطولات الأساتذة برصيد 33 لقبًا.

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