لاعب نرويجي يصدم الجمهور بهدفٍ خارق (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا يتوقع لاعبو كرة القدم أن الفرص التي تأتيهم قد تتحول إلى اهداف ذهبية وتصبح حديث الكل، في هذا الصدد فاجأ اللاعب النرويجي "توبياس هينتز" جماهير ناديه "ساربسبورغ 08"، حين سجل هدفا مذهلا خلال مباراة فريقه أمام نظيره "بشكتاش" التركي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وتقدم أصحاب الدار في الدقيقة الأولى قبل أن يضيف "هينتز" صاحب الـ20 عاما، هدفا رائعا من بعد وسط الملعب، بتسديدة "هابطة ملتفة" من فوق حارس المرمى، الألماني "كاريوس".





وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان، أهداف بطل مسلسل الكرتون "الكابتن رابح"، الذي كان قد سجل في العديد من المناسبات، أهدافا من تسديدة سميت "الضربة الهابطة الملتفة"..

يذكر أن "ساربسبورغ 08" يسعى للتأهل إلى الدور المقبل، ومتابعة رحلته في هذه البطولة، وهو أمر يعتبر مميزاً بالنسبة له ولجماهيره، خاصةً بتواجد أندية خبيرة، أمثال "مالمو" و "بشكتاش" و "جينك"..



اقرأ أيضا:

لاعب كرة قدم يتبرع بحذاء لرجل مشرد بالشارع فأشعل الإنترنت