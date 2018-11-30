سولاري يتجنب الحديث عن لاعبه المستبعد إيسكو

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تفادى سانتياجو سولاري، المديرُ الفني لريال مدريد، التعليق على قرارهِ باستبعاد إيسكو من قائمة المباراة الماضية أمام روما في دوري أبطال أوروبا، بالرغم من سفر اللاعب مع بعثة الملكي إلى إيطاليا.

اعتبر سولاري أن قضية إيسكو أخذت أكبر من حجمها، وأنه ليس مطالبًا بالرد على الصحافة، لأنه موجود كمدرب للفريق من أجل اتخاذ القرارات.

وشدد المدرب الأرجنتيني، على أهمية مواجهة الغد أمام فالنسيا، في إطار الليجا، حيث أبرز قوة خط دفاع الخفافيش، الذي لم يستقبل سوى 9 أهداف فقط في البطولة.

وقال سولاري، في المؤتمر التقديمي "عندما يتعلق الأمر بالعمل، فأنا أكون سعيدا، أقرأ الصحف يوميًا لأخبر نفسي إذا كنت أعمل في الطريق الصحيح أم لا، أعتقد أن ما يحدث في الخارج لا يؤثر على فريقي".

وبشان لعب إياب نهائي كأس ليبرتادوريس في مدريد، علق سولاري "احتضان البرنابيو للسوبر كلاسيكو شرف كبير، كنت حزينًا لما جرى في بوينس آيرس".

وبسؤاله عن الفريق المفضل لديه في نهائي ليبرتادوريس، أجاب "من المؤسف القول بأنني فقد الاهتمام بهذه البطولة، لكن تفضيلاتي معروفة بالفعل".

وواصل سولاري "فالنسيا فريق منظم للغاية، يجب أن نكون أكثر شراسة ودقة في الخط الأمامي".

وأتم "ماركوس يورنتي قدم مباراة جيدة أمام روما، هو لاعب محترف وعظيم، أتمنى أن يستمر على ذلك".

ويحتل ريال مدريد، المركز السادس بجدول ترتيب الليجا برصيد 20 نقطة، أما فالنسيا يأتي في المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة.

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