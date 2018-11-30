اليك مواجهات نهاية الأسبوع التي قد تبقيك بالمنزل طوال العطلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

نهاية هذا الأسبوع تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى عددا من المواجهات القوية، التي قد تبقيك في المنزل لشدة حماسها فهي قد تكون محورية في سباق الدوري، وتحديد مصير عدد من المدربين.

مباريات السبت

فيردر بريمن – بايرن ميونيخ

هذا اللقاء قد يكون حاسما لتحديد مصير مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش، الذي يقدم حتى الآن، موسما سيئا للغاية.

وتأتي مباراة "البافاري" الخامس صعبة في الجولة 13 من "البوندسليغا"، حيث سيحاول تجاوز بريمن "العنيد"، لإبقاء أمل اللحاق بالمتصدر بوروسيا دورتموند.



فيورنتينا – يوفنتوس

هي رحلة كريستيانو رونالدو الأولى لاستاد أرتيميو فرانكي، الذي قد يكون الملعب "الأصعب" ليوفنتوس في "الكالتشيو"، وذلك بسبب العدائية الكبيرة التي تكنها جماهير فيورنتينا لليوفي.



ريال مدريد – فالنسيا

على المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري إثبات أن الهزيمة المذلة من إيبار الأسبوع الماضي، لم تكن سوى "كبوة"، وأن ريال مدريد يسير بطريق صحيح. لتحقيق ذلك، "الملكي" مطالب بتجاوز عقبة فالنسيا، الذي لطالما أرهق بطل أوروبا.

مباريات الأحد



أرسنال – توتنهام

ديربي شمال لندن يحمل في طياته "عداوة" كبيرة بين جماهير الفريقين، ويأتي هذا الموسم بنكهة تنافسية عالية، حيث سيستطيع أرسنال معادلة نقاط توتنهام الثالث، في حال الانتصار بملعب الإمارات عصر الأحد.



ليفربول – إيفرتون

لا يقل ديربي مدينة ليفربول قوة عن ديربي شمال لندن، حيث تشهد مباريات الفريقين عادة ندية كبيرة ونتائج لا تعترف بجدول الترتيب. سيتوجب على ليفربول الانتصار ونسيان إخفاقات دوري الأبطال، إذا ما أراد المحافظة على المنافسة مع المتصدر مانشستر سيتي.



برشلونة – فياريال

الفريق "الكتالوني" سيحاول حسم المباراة مبكرا أمام ضيفه فياريال، الذي يمتلك دفاعا قويا. ويسعى برشلونة في استعادة الصدارة التي فقدها لصالح أشبيلية في الجولة الماضية، آملا بتعثر الأخير في مواجهته المسائية أمام ديبورتيفو ألافيس.

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