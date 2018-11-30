السعودية تحتل المركز الأول عربيا في آسيا في تصنيف الفيفا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيفا )

أصدرت فيفا تصنيفها الشهري للمنتخبات العالمية ، الذي أظهر تقدم المنتخب السعودي 3 مراكز ليصل إلى المركز 69 عالمياً، بعدما كان ترتيبه الشهر الماضي 72 على مستوى العالم، وبهذا احتلت السعودية المركز الأول على مستوى منتخبات قارة أسيا .

وتلت السعودية في آسيا ، سوريا بالمركزالثاني على مستوى الفرق العربية في آسيا و الـ74 عالميا ، ثم الإمارات بالمركزالثالث آسيوياً وعربياً والمركز الـ79 عالمياً ثم لبنان بالمركز الرابع آسيوياً وعربياً و المركز الـ81 وفي المركز الـ5 بين الفرق العربية الآسيوية جاءت سلطنة عمان التي تحتل المركز الـ83 عالميا ً .

وعلى صعيد عرب قارة إفريقيا، هبط المنتخب التونسي أربعة مراكز ليحتل المركز الـ 26 عالميًا، بينما حافظت الجزائر على مركزها الـ67 عالميًا.

بينما صعدت المغرب سبعة مراكز لتحتل المركز الـ40 عالميًا، ومصر مركزين (56 عالميًا)، وموريتانيا ثلاثة مراكز (101 عالميًا)، وليبيا مركزًا واحدًا (104 عالميًا)، والسودان ثمانية مراكز (127 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على صعيد القارة الإفريقية على النحو التالي، السنغال في الصدارة (23 عالميًا)، يليه تونس فالمغرب، ثم نيجيريا (44 عالميًا)، وأخيرًا الكونغو الديمقراطية (49 عالميًا).

وعلى صعيد عرب آسيا، صعدت السعودية ثلاثة مراكز لتحتل المركز الـ69 عالميًا، والإمارات مركزين (79 عالميًا)، ولبنان مركزًا (81 عالميًا)، ونفس الأمر لسلطنة عمان (83 عالميًا)، وكذلك العراق (88 عالميًا).

وصعدت قطر ثلاثة مراكز (93 عالميًا)، والأردن ثلاثة مراكز (109 عالميًا).

وحافظت سوريا على مركزها لتحتل المركز الـ74 عالميًا، ونفس الأمر لفلسطين (99 عالميًا)، بينما هبطت اليمن أربعة مراكز (135 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على صعيد القارة الآسيوية على النحو التالي، إيران في الصدارة (29 عالميًا)، يليه أستراليا (41 عالميًا)، فاليابان (50 عالميًا) ثم كوريا الجنوبية (53 عالميًا)، وأخيرًا السعودية.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على صعيد القارة الأوروبية على النحو التالي، بلجيكا في الصدارة، تليها فرنسا فكرواتيا وإنجلترا والبرتغال.

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على صعيد قارة أمريكا الجنوبية على النحو التالي، البرازيل (الثالث عالميًا)، ثم أوروغواي (السابع عالميًا)، فالأرجنتين (11 عالميًا)، فكولومبيا (12 عالميًا) ثم تشيلي (13 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى على صعيد قارة أمريكا الشمالية على النحو التالي، المكسيك في الصدارة (17 عالميًا)، تليها أمريكا (25 عالميًا)، فكوستاريكا (36 عالميًا)، ثم جامايكا (54 عالميًا)، وأخيرًا هندوراس (62 عالميًا).

وجاء ترتيب المنتخبات العشر الأولى على مستوى العالم، بلجيكا في الصدارة تليها فرنسا فالبرازيل ثم كرواتيا وإنجلترا والبرتغال وأوروغواي وسويسرا وإسبانيا وأخيرًا الدنمارك.

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