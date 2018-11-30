إليك الميول الكروية لـ 13 من أبرز المشاهير.. أي فرق يشجعون؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( Sport360TV)
ربما يثير فضولك معرفة من يشع بعض أبرز الشخصيات المعروفة في العالم من فرق كرة القدم ، جمعنا لك هنا 13 شخصية مشهورة و سنخبرك أي الفرق يشجعون..
1. فيكتوريا أزارينكا نجمة التنس من أهم المشجعين لنادي باريس سان جيرمان
2. الممثل الإنجليزي توم هاردي يشجع نادي روما
3. كاتي بيري من أبرز مشجعي نادي إنتر
4. نوفاك دجوكوفيتش يدعم نادي ميلان الإيطالي
5. أسطورة التنس روجر فيدرير يدعم نادي يوفنتوس الإيطالي
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6. المغنية الإنكليزية أديل تدعم نادي توتنهام
7. النجم الهندي اميتاب باتشان ونجله أبهيشيك باتشان من كبار مشجعي تشيلسي
8. براد بيت أحد الداعمين لنادي ليفربول الإنكليزي
9. الملكة إليزابيث ، أشهر المشجعين لنادي أرسنال الإنكليزي
10. المغني البريطاني ريان آدامز من أشهر المشجعين لنادي مانشستر سيتي
11. أسطورة ألعاب القوى الجاميكي يوسن بولت يدعم نادي مانشستر يونايتد
12. أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت مشجع كبير لنادي برشلونة
13. توم كروز من أشهر مشحعي ريال مدريد
أي الفرق تشجع أنت؟
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