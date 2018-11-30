إليك الميول الكروية لـ 13 من أبرز المشاهير.. أي فرق يشجعون؟

... شباب سوريون يجمعون نصف مليون دولار لإغاثة مضايا نصف مليون دولار، هي حجم التبرعات التي يعمل فريق ملهم التطوعي على جمعها ضمن حملة إغاثة مدينة مضايا المحاصرة

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... برشلونة يعلن انتهاء موسم رافينها للإصابة نجم فريق برشلونة رافينيا، تعرّض لإصابة في الرباط الصليبي، عقب المواجهة مع أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل بهدفٍ لكلّ فريق.

... توتنهام يعزز فرصه للتأهل لثمن النهائي بفوزه على إنتر ميلان رفع فريق توتنهام من حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه إنتر ميلان 1-0 مساء الأربعاء.