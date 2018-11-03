مارادونا ما يزال يشعر بأنه لاعب كرة قدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، أن اللاعبين في فريق دورادوس، الذي يدربه في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، يجعلونه يشعر وكأنه "ما زال لاعبا"، وينمون لديه الرغبة في النزول إلى أرض الملعب.



وقال لاعب الأرجنتين السابق في مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه على فينادوس، إن الصبية يجعلونه يشعر وكأنه ما زال لاعبا.. لكن هذا مستحيل لأن زمنه ولّى.



وعقب هذا الفوز، تأهل دورادوس، للدوري المصغر الذي سيخرج منه بطل المنافسة، الأمر الذي احتفل به المدرب الأرجنتيني.

وأكد بطل العالم مع الأرجنتين في 1986 بالمكسيك: "كان الاستحواذ معنا وأضعنا الكثير من الفرص للتسجيل، لكننا فزنا في النهاية وعن استحقاق".

وعقب هذا الفوز الذي يعد الخامس على التوالي، صعد مارادونا بدورادوس، للمركز السادس في ترتيب دوري الدرجة الثانية المكسيكي.

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