راشفورد يهدي الفوز لفريقه مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

اقتنص مانشستر يونايتد فوزا ثمينا وبهدفين مقابل هدف أمام مضفيه بورنموث، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين الشيايطن الحمر في فوزهم هذا إلى المهاجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد الذي وقع على هدف الفوز الثاني في الدقيقة الثالثة والتسعين ليرتفع رصيد يونايتد إلى عشرين نقطة في المركز السابع ..

وتمكن يورنموث من إحراز الهدف الأول عن طريق ويلسون في الدقيقة الـ 11 من المباراة، حتى آتى التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق مارسيال في الدقيقة 35، ويضيف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 92، ليرتفع رصيد يونايتد إلى20 نقطة في المركز السابع، بينما توقفرصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز السادس.

بورنموث استطاع أن يسيطر على وسط الملعب حتى أول نصف ساعة، وعزل تمامًا هجوم اليونايتد سانشيز ومارسيال عن وسط الملعب، وضغط على بوجبا وماتا من أجل عدم صناعة الفرص وكان لهم ما أراد، وشكل خطورة كبيرة على مرمى دي خيا عن طريق انطلاقات فريزر وستانيسلاس على الأطراف وتحركات ويلسون في العمق.

وفي المقابل فإن يونايتد ظهر لأول مرة بعد نصف ساعة، وكشف أزمة خطيرة في دفاع بورنموث، بعد وجود تغطية على حدود منطقة الجزاء، للعرضيات الأرضية، وهو ما جاء منها هدف التعادل لمارسيال.

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