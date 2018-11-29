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8 من نجوم كرة القدم يوفرون المال عند شراء سياراتهم! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Sport360TV) 

من المعروف أن نجوم كرة القدم يقبضون أجورا ًعالية أسبوعياً ، أموال ربما لو وضعت في يدك أنت لحققت أحلامك .. اشتريت بيتا ًفخماً وسيارة فارهة جداً ! لكن على أرض الواقع يبدو أن بعض نجوم الكرة يميلون إلى التوفير عندما يتعلق الأمر بالسيارات ، فهل يعد هذا بخلاً ؟ 

اليكم 8 من أبرز النجوم الذين يقودون سيارات بأسعار معقولة على الرغم من رواتبهم العالية : 

1- برناردو سيلفا يحصل لاعب مانشستر سيتي على 120 ألف إسترليني أسبوعيًا، إلا أنه يفضل سيارة" سمارت فورتو " والتي يبلغ ثمنها 11 ألف إسترليني. 

 

2- رحيم ستيرلينغ يحصل لاعب مانشستر سيتي على 300 ألف إسترليني أسبوعيًا، إلا أنه يقود سيارة " سمارت فورتو " والتي يبلغ ثمنها 11 ألف إسترليني أيضًا

 

3 - نغولو كانتي يحصل لاعب تشيلسي على 290 ألف إسترليني أسبوعيًا، إلا أنه يقود سيارة "ميني كوبر " والتي يبلغ ثمنها 20 ألف إسترليني.

 

4 - جون ستونز يحصل لاعب مانشستر سيتي على 100 ألف إسترليني أسبوعيًا، إلا أنه يقود سيارة كلاسيك"ميني كوبر " والتي يبلغ ثمنها 5 آلاف إسترليني.

5- فيرناندو لورينتي يحصل لاعب توتنهام على 75 ألف إسترليني أسبوعيًا، إلا أنه يقود سيارة " فيات بونتو " والتي يبلغ ثمنها 5,500 آلاف إسترليني

 

6- بيدرو رودريغز يحصل لاعب تشيلسي على 100 ألف إسترليني أسبوعيًا، إلا أنه يقود سيارة " بيجو 280gti" والتي يبلغ ثمنها 15 ألف إسترليني.

 

7- أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق كان يحصل على 10 ملايين جنيه إسترلينى، إلا أنه كان يقود سيارة " نيسان جوك " والتي يبلغ ثمنها 15 ألف إسترليني

 

8- كما ظهر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أثناء ذهابه للتدريبات بسيارة "نيسان ليف" تبلغ قيمتها 28 ألف إسترليني .

مصدر الصور :Sport360TV

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